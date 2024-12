Gobierno en construcción

El presidente electo hace doce días está entrando en su rol.

Ya tomó contacto con el gobierno para comenzar la transición.

Ahora está en el armado del complicado puzzle del gabinete.

¿Cómo se deberían elegir los ministros por parte de Yamandú?

En la izquierda históricamente se hablado de la idoneidad, o sea

elegir siempre a los mejores para el cargo, sean del palo que sean.

Sin dudas la confianza política en las personas designadas es clave

No se puede ignorar que estén representados todos los sectores.

Tuvimos diversos modelos en los gobiernos del Frente Amplio.

Tabaré en 2005 juntó a los cabezas de lista para tener el control.

Pepe hizo experimentos con gente de afuera y tuvo aciertos como

en el caso de Tabaré Aguerre y fiascos como el de Luis Almagro.

También mezcló gente de diversos grupos en distintos ministerios.

El segundo gobierno de Tabaré desempolvó a muchos de sus

antiguos colaboradores y fue una gestión chata sin pena ni gloria.

Los secretarios de Presidencia dejaron bastante que desear en los

tres gobiernos frentistas, y alguno que otro, no resultó trigo limpio.

La situación actual debería ser de mucha renovación generacional.

Sobran mujeres y hombres capaces para el gobierno de izquierda.

No puede ser un premio consuelo por una gran trayectoria militante

El presidente es quien decide y ha mostrado su independencia de

criterio y fue un acierto nombrar a Gabriel Odonne y Pacha Sánchez

Esperemos que los próximos elegidos sean con el mismo criterio.

Pero hay un tema central que es el de la ética para seleccionar a

quienes lo acompañen en la gestión de gobierno del Frente Amplio.

Puede haber gente muy capaz, pero con trayectorias poco claras.

Y reivindico las palabras de Pepe Mujica en una entrevista reciente:

“al tipo que le gusta mucho la plata hay que correrlo de la política”

Y le agregaría, y si le gusta mucho el poder, también.

Alfredo García

