Íntima y compleja por Alejandra Waltes

Hasta el 9 de julio, en el 4to. piso del Museo Torres García, se puede visitar la muestra “Naturaleza intrínseca” de la Artista Plástica Eliana Carvidón de lunes a sábados en el horario de 10 a 18 hs. El sábado 8 de junio a las 16 hs. la artista realizará una visita guiada. Entrada libre y gratuita.

Eliana Carvidón, artista uruguaya nacida y residente en Montevideo, posee un espíritu inquieto que la ha llevado a recorrer varias disciplinas artísticas buscando siempre ser fiel al momento vital. Su temprano contacto con la cerámica y la danza marcaron, sin saberlo ella aún, su acercamiento a dos de las disciplinas a las que se dedicó. A los once años, ante su insistencia, su madre la llevó a una audición en la Escuela Nacional de Danza, quedando seleccionada. Años más tarde decidió hacer una pausa en la danza y explorar otras técnicas expresivas reconectándose con la cerámica en el Taller de Pezzino. Al año siguiente, ingresó al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (hoy Facultad de Artes) de la Universidad de la República y comenzó a estudiar Bibliotecología. El expresarse a través del arte es, para Eliana, un cable a tierra que la mantiene centrada, conectada con su esencia y que la hace sentir completa. Lo que las diferentes técnicas aprendidas le han aportado es una comprensión profunda de la naturaleza del ser humano y sus vivencias. Por razones ajenas a su voluntad dejó el IENBA, encontrando en la danza contemporánea el lenguaje para expresarse mientras trabajaba y estudiaba. Formó parte del cuerpo de baile del Ballet de Cámara de Montevideo, dirigido por Hebe Rosa. Una lesión la obligó a abandonar la danza profesionalmente ocasión que es aprovechada para retomar los estudios de cerámica en el taller de Micaela Perera. Los cambios que se daban en su vida exigían ser procesados y asimilados de forma inmediata y la artista encontró en la pintura el medio para expresarse: “En este contexto, Micaela me recomendó a Rodrigo Fló para continuar con mi desarrollo artístico, quien enseñaba pintura en el Museo Torres García.” “Durante un período de tres años y medio, cada miércoles, adopté una rutina que disfrutaba paso a paso: al caer la noche, la puerta se abría y el ascensor me transportaba a un espacio impregnado del aroma de la pintura, envuelto en música. La escenografía del taller me traía reminiscencias de las bambalinas de los teatros, una conexión especial dado mi pasado como bailarina, y me inspiraba de manera indescriptible. Rodrigo Fló se destacó como un maestro excepcional en mi trayectoria artística. Su generosidad se manifestó en la constante presentación de nuevas técnicas y enfoques artísticos que enriquecieron significativamente mi horizonte creativo. Me introdujo en el fascinante mundo de la técnica mixta, un territorio repleto de infinitas posibilidades. Con la honestidad que lo caracteriza, en un momento apropiado, me indicó que había completado mi ciclo en su taller, un gesto que valoro profundamente como parte integral de mi proceso de desarrollo artístico.” La primera muestra individual de Carvidón fue en el Foyer del Auditorio Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional (Montevideo, 2016), luego en Fundación Verde (Montevideo, 2019) y posteriormente en el evento artístico “3er. Encuentro secreto en El Cuarto Tavella” (Montevideo, 2019). Realizó exposiciones colectivas en el Museo Torres García (Montevideo, 2014), en las galerías de arte The Holy Art (formato online, Londres, Inglaterra, 2021), Artifact (Nueva York, USA, 2022), Rossocinabro (Roma, Italia, 2022). Ha sido finalista en los concursos de la I y II Bienal del Festival Internacional de Colonia y recibió una mención especial en el concurso para la realización de etiquetas de vinos H. Stagnari, línea “Damas Orientales siglo XXI”. Fue homenajeada como una de las ocho mujeres artistas seleccionadas para participar en la exposición a cielo abierto #8M organizada por Paseo Cultural Ciudad Vieja (Plaza Matriz, Montevideo, marzo-abril 2024), entre otros reconocimientos. Sus obras fueron reseñadas en revistas internacionales de arte y se encuentran en colecciones privadas de Argentina, Brasil, Japón y Uruguay. En el 2017, Eliana complementó lo aprendido concurriendo al taller de Carlos Musso en dónde incursionó en la acuarela y el óleo sobre lienzo. Durante el 2020 experimentó con el mosaiquismo bajo la guía de con Gustavo Caballero y Verónica Palomeque y retomó las clases con Fló asistiendo al curso de pintura digital el que le dio las herramientas para realizar collages de fotografías digitales. Es así que Eliana encontró en las artes plásticas una disciplina que coexiste con la música y otras disciplinas artísticas que maneja. Esta etapa en la que integra diferentes artes, comenzó con un proyecto que resultó ganador en el concurso “Mentorías para artistas visuales e investigadores” (2022), organizado por el Instituto Nacional de Artes Visuales (MEC). La mentoría estuvo a cargo de Santiago Tavella. Gracias a la orientación de este artista, Eliana descubrió que podía integrar la danza junto a la música que inspira su obra pictórica. En la muestra “Naturaleza Intrínseca” se integran la pintura, el fotomontaje, la música, la danza y el video. Carvidón dice: ““Naturaleza Intrínseca” es una invitación a una experiencia multisensorial e interdisciplinaria, producto de una exploración profunda de la relación entre la naturaleza y la condición humana. Se investiga cómo los procesos naturales y la vida animal reflejan nuestras emociones y experiencias. Intrínseco (derivado del latín intrinsĕcus) significa “interiormente” y nos habla de lo íntimo, lo inherente. Nos recuerda que nuestra esencia nace de la naturaleza, es naturaleza, a pesar de que el ser humano pierde a veces el rumbo, se olvida y cae en la arrogancia con respecto a nuestro entorno natural. Esta propuesta cuestiona la concepción antropocéntrica universal e impulsa la idea de que conectarse con la naturaleza es un regreso a nuestras raíces, nuestra forma de mantenernos centrados y en contacto con lo que realmente somos y necesitamos.” En la muestra cada obra se fusiona con la música que inspiró su creación, agregando, como si fuera una capa más, una dimensión auditiva única y movilizadora, buscando trascender la exposición tradicional y transformarla en una experiencia contemporánea con la incorporación de la tecnología. El espectador se ve inmerso en una experiencia audiovisual en la que cada obra es un juego matérico de transparencias y significantes que van de lo simple a lo complejo.

“El secreto de Mila” (Eliana Carvidón-2023)

