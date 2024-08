Lorena Quintana y Domenech: la ciencia, la homosexualidad, y la bolilla rifada por Rodolfo Ungerfeld

La candidata a vicepresidente de Cabildo Abierto, Lorena Quintana, sostuvo en una entrevista al Semanario Búsqueda que basa sus posturas políticas en ciencia a diferencia de quienes lo hacen en base a ideología (1). Es difícil de entender como esa visión puede convivir con las declaraciones recientes de su principal aliado partidario, el Senador Domenech, sobre la homosexualidad.

Dentro de Cabildo Abierto, Lorena Quintana lidera un movimiento llamado “Encuentro Nacional Cristiano”, a través del que cuestiona políticas de enseñanza de la sexualidad, la legalización del aborto, o la liberalización del cannabis, al tiempo que reivindica que sus posturas se basan en ciencia. Por supuesto que cada uno puede sostener sus visiones desde donde entienda, pero hay cosas que son llamativas, más viniendo de una candidata a la vicepresidencia del país. Por ejemplo, es difícil de entender como alguien puede sostener que basa sus posturas en la ciencia y al mismo tiempo participar de un espacio político que lidera el senador Domenech, quien hace pocos días llamó la atención por sus declaraciones en relación a la homosexualidad. En una entrevista realizada en el programa radial Fácil Desviarse, Domenech explicó que cuestiona la homosexualidad basado en la biblia: “La homosexualidad es una conducta personal con la que yo disiento y está condenada desde el Levítico a Romanos I… y quienes tienen una formación cristiana dirán que la homosexualidad es una conducta equivocada” (2). Por ello, en esta nota me centraré en como una convicción de fanatismo religioso lleva a ignorar la evidencia científica disponible, lo que no parece molestar a Quintana a pesar de que cuando se refiere a otros temas sostiene que sus visiones se basan exclusivamente en la ciencia. Para terminar de entreverar los tantos, Domenech sostuvo que sus afirmaciones se basan en la religión cristiana, la misma que le da el nombre al movimiento político de Quintana, por lo que parece difícil saber cuál es el límite en las visiones de ambos políticos.

Cuando en la entrevista mencionada se le indicó a Domenech que la conducta homosexual es frecuente en animales, este respondió que “eso es excepcional”. ¿Es cierto lo que dijo Domenech, o demostró un importante desconocimiento del tema? Existen numerosos trabajos científicos en los que se estudió la homosexualidad en los animales. Por ejemplo, hace más de 25 años que Bagemihl recopiló la evidencia disponible que demuestra la existencia de comportamiento homosexual frecuente en casi 200 especies (3). Además, en este trabajo incluyó reportes sobre especies en las que existen parejas exclusivamente homosexuales, y otras especies en las que se mantiene la monogamia en parejas homosexuales. Para horror del senador, en especies como los flamencos existen numerosas parejas de machos homosexuales que empollan y se hacen cargo del desarrollo de las crías. Esto es parte de la naturaleza, no ideología. Más recientemente Poiani, un investigador de la Monash University (Australia) realizó un análisis profundo de la evidencia científica disponible, a partir de la que sostuvo que “la homosexualidad es una paradoja evolutiva, no de una condición médica en busca de una cura. El comportamiento homosexual es común entre animales sociales, y se expresa principalmente dentro del contexto de una orientación sexual bisexual.” (4). Es decir, Poiani plantea que muchas especies animales no son tan binarias como le gustaría al senador.

Sin embargo, cuando a Domenech se le preguntó sobre el comportamiento homosexual en los animales respondió que “conoce del tema porque es productor agropecuario”, y en base a ello puede sostener que “el comportamiento homosexual es excepcional en los animales”. Entonces, ¿las especies que se crían en el campo difieren de las mencionadas anteriormente? No es tan así, ya que, por ejemplo, durante el celo, todas las vacas se montan entre ellas. Si las que cría el senador no lo hacen, habrá que pensar que el senador se asegura de que sus vacas basen su comportamiento el Levítico o en Romanos I. ¿Las vacas del senador también condenarán al resto de las vacas del mundo porque aún no saben que su conducta natural está equivocada? Existen reportes científicos en que se estudió el comportamiento homosexual en muchos rumiantes, incluyendo bovinos, ovinos y caprinos (5). Por ejemplo, más del 60% de los productores de toros Holando encuestados en nuestro país manifestó que es frecuente que los toros -esos seres viriles- se monten entre sí (6). Sin embargo, de acuerdo al senador, es posible que esta información no haya llegado a su establecimiento agropecuario, y por tanto sus toros se mantengan castos. Los chivos, otros seres que ignoran la visión del senador, se montan entre si frecuentemente, especialmente durante su temporada reproductiva o cuando no tienen contacto directo con hembras durante un tiempo prolongado (7). Además, cuando los chivos fueron criados separados de las hembras es más frecuente que reconozcan como pareja sexual a otros chivos (8). En los ovinos, las montas entre machos aumentan marcadamente durante las etapas tempranas del desarrollo, cuando se acercan a la pubertad (9,10), al mismo tiempo que desarrollan su comportamiento heterosexual. En algunos estudios se demostró que existen carneros que prefieren como parejas sexuales a otros carneros antes que a las ovejas en celo (11). En los novillos criados para engorde la monta es un comportamiento que manifiesta sistemáticamente alrededor del 2% de los animales (12). Quizás el senador conoce el campo a distancia, o sus prejuicios le hacen taparse los ojos para no ver los horrores de una naturaleza que se equivoca al no seguir su interpretación personal de los preceptos bíblicos.

Cada uno tiene derecho a basar sus posturas políticas en la evidencia, en textos religiosos o en la hechicería, aunque llama la atención que se reivindiquen posturas de gobierno en base a negar el conocimiento. Por el contrario, su principal socia y candidata a vicepresidenta sostuvo en la entrevista del Semanario Búsqueda que define “todo en base a la ciencia”, por lo que hubiera sido esperable que marcara distancias profundas con las declaraciones del líder de su corriente. Sin embargo, luego de 15 días, Quintana solo se dedicó a cuestionar la ideología de género o las políticas en relación al aborto. Como el que calla otorga, parece que Quintana comparte la visión de Domenech sobre la homosexualidad. Parafraseando al presidente, y pensando en que Quintana dice basar sus posturas solamente en la ciencia, se podría pensar que la candidata se hizo la rata del examen porque se rifó la bolilla. O quizás se rifó el programa entero.

