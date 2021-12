Maxi Tissot / CEO Narrators HUB   El crecimiento exponencial del audiolibro

Hace dos años nació la productora de audiolibros Narrators Hub. Lleva producidos 3.000 audiolibros para todo el mundo, principalmente en español, pero también portugués, inglés y francés. Ahora se presenta una aplicación de audio, Sonydo, en streaming, con audiolibros, podcasts y otros contenidos de audio, que será gratuita, al menos durante todo el 2022. Estará disponible desde el 25 de diciembre.

¿Cómo nació la idea de la productora?

En el 2018 me metí de lleno en el mercado de la narración de audiolibros, como narrador. Y tuve mucho éxito. Tanto, que algunos clientes me sugirieron que seleccionara y entrenara narradores para hacerse cargo de su producción, cuyo volumen iba a exceder mi capacidad de producción individual. Así nació, hace dos años, Narrators Hub, esta productora de audiolibros con la que atendemos principalmente el mercado de habla hispana (aunque también narramos en portugués, inglés y francés) y nuclea a unos 100 narradores (locutores y actores de doblaje de toda Latinoamérica). Uno de nuestros clientes nos buscó para asociarse con nosotros y desarrollar Sonydo, una App Móvil y Web App de contenidos de audio en streaming, que estará disponible, en forma gratuita, a partir del 25 de diciembre.

¿Qué objetivos se plantean con la app?

Dentro del mundo editorial, el audiolibro es lo que tiene el mayor crecimiento exponencial. Entonces, hay una fuerte demanda, pero hay muy poco contenido disponible en español. Y, además, mucho de ese contenido en español está narrado con acento de España, que es algo que a los latinos no nos gusta mucho. ¿Escuchaste el doblaje español de Los Simpsons? ¡Suena horrible! (Risas). Supongo que una de las razones por las que hay poco contenido es porque el método tradicional de producción de audiolibros es muy caro. Nosotros desarrollamos una estrategia que nos permitió bajar esos costos a una décima parte. Entonces, uno de los principales objetivos de Sonydo es satisfacer la demanda que tiene el público de todo tipo de contenidos de audio: audiolibros, podcasts, meditaciones guiadas, música para meditar, noticias, etc. Además, no se trata de satisfacer esa demanda de cualquier manera. O sea, si vos escuchás audiolibros cuando vas en el ómnibus o en el auto rumbo al trabajo, o cuando corrés media hora por la rambla y te ponés a escuchar “El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha” en Youtube no vas a tener una buena experiencia de usuario. Sonydo ofrecerá contenidos de audio cortos, de 5 a 15 minutos. Y los contenidos más largos, se ofrecen serializados y por capítulos. Y como el lanzamiento de la App será gratuito, otro de los objetivos es poder acercar la cultura a la mayor cantidad de gente posible (un servicio de este tipo tiene un costo promedio de 15 dólares mensuales, lo cual es un obstáculo para la democratización).

¿Qué tipo de libros les interesa incluir?

En principio, en Sonydo vas a encontrar audiolibros de diversos géneros. Las primeras dos grandes categorías son los audios de ficción y los de no ficción. Dentro de la ficción hay literatura infantil, fantasía y horror para adolescentes, hasta clásicos, como “Rebelión en la granja”, de H. G. Wells, Sherlock Holmes, Lovecraft, teatro de Federico García Lorca, etc. Luego, audios de no ficción, principalmente de desarrollo personal: finanzas, meditaciones, cambio de hábitos, etc. Aunque también hay contenido educativo, como audios de Historia Universal o Filosofía. Hay mucho contenido que es exclusivo de Sonydo, creado expresamente para la plataforma; y también hemos logrado acuerdos con escritores independientes mediante los cuales transformamos sus textos en audiolibros y están disponibles en la App.

¿Cuáles son las principales características de un audiolibro? ¿Cómo es el vínculo entre el audiolibro y el libro tradicional? ¿Son complementarios?

Hoy en día hay un estándar en la industria del audiolibro que establece parámetros de calidad y ciertos requisitos que afectan a la usabilidad y a la experiencia final del usuario. O sea, si vos querés vender tu libro en Audible, el distribuidor más grande del mundo, tenés que cumplir con estos requisitos, sino, no entra. Y eso está muy bien, pues, la mejor forma de consumir audiolibros es reproducirlos en Apps específicas para eso. Escuchar un audiolibro en Sonydo será 1000 veces más cómodo que escucharlo en Youtube (cito este caso porque en general en Youtube hay audiolibros gratis). El audiolibro siempre es fiel al texto original. No es una adaptación como para una película, por ejemplo, donde puede haber diferencias considerables. Y hablando de eso, y relacionado a si el audiolibro complementa o no al libro original: leíste el libro, viste la película, entonces, escuchá el audiolibro. ¡que seguro lo vas a disfrutar!

¿Cuál es el mercado del audiolibro en Uruguay y la región?

En Uruguay la industria del audiolibro es, porcentualmente, inexistente. Las editoriales nacionales no se han lanzado a esta aventura, supongo que por falta de información sobre el mercado, no saber cómo vender los audiolibros y por tener información errónea respecto a los costos de producción. Por otro lado, obviamente que somos un mercado muy chico y, comparativamente, tenemos muy pocos consumidores de contenidos de audio. Pero, el mercado de audiolibros en español es el segundo más grande del mundo. Y dentro de este mercado, el Latino es mucho más grande que el de España. Se produce mucho contenido en español. Sonydo es una empresa uruguaya, y esa es una de las razones por las que inicialmente el lanzamiento se hará en Uruguay y en Argentina, el 25 de diciembre. Te reitero que la App será gratuita, y va a funcionar tanto para Android como IOS. En pocos días, además, va a estar disponible la versión beta. Si alguien quiere convertirse en un beta tester puede escribirnos a través del formulario de la web: www.sonydo.com o seguirnos en Instagram (y ya de paso puede explorar los contenidos): @sonydoapp