Poeta en las redes humanas por Pablo Galante

Poeta desde siempre, Juan de Marsilio nació en Montevideo en 1963. Enseña literatura, es crítico literario, militante cristiano, polemista en Facebook. Ha publicado once poemarios desde 1990. Conversar con él es siempre una dicha: humano y de cabeza abierta, con Juan se puede charlar de literatura, historia, política y más, pasando por su permanente militancia cristiana. En Facebook, ha entrado en polémicas, a veces impensadas, con otros escritores y escribas de esa red social. Nada le es indiferente y él no le es indiferente a los demás.

– ¿Es pertinente debatir en las redes sociales o se trata de un diálogo de sordos?

Uno, por defender un principio, debate incluso sabiendo que no lo van a escuchar. Y sin derecho a cerrar oídos. No es bueno decretar que los argumentos ajenos son pavadas y que uno nunca se equivoca. Hay que respetar al otro, que es una persona, y a sus ideas, aunque a uno le parezcan absurdas, combatiéndolas con argumentos meditados y en los que uno crea, no con falacias que ganan la discusión y el aplauso de la barra.

Hay sordos en todos lados, en la Cámara de los Lores y en los pocos boliches de barrio que sobreviven. Y que alguien, enfervorizado, “se ponga el balde”, o por la razón que sea discuta sin escuchar, no va en el nivel académico. Mirá el Parlamento: salvo por algún bruto – todo partido los tiene – los legisladores son profesionales. Y uno ve que no suelen darle bola a lo que digan los de las otras bancadas, salvo para caerles si meten la pata. Rara vez entran en sesión a convencer o ser convencidos. No propongo abolir el Parlamento: sólo digo que el Diálogo de Sordos no es privativo de las redes. Es cierto lo de Umberto Eco: las redes magnifican la opinión del tonto del pueblo, que antes decía bobadas ante una copa y dos o tres vecinos. Pero no es menos cierto que en toda taberna había también algún veterano sabio y decidor, a quien hoy las redes le dan una tribuna más amplia que la del bar, y eso no es malo. Asimismo, las redes permiten difundir lo suyo a escritores, músicos, poetas, etc., que no acceden a las vías comerciales. Pensemos en los poetas uruguayos. La mayoría, para publicar, paga la impresión. No necesariamente porque escriban mal, sino porque la poesía tiene poco público. Que difundan lo suyo en las redes me parece válido. No creo que los jurados del Nobel se fijen en mi Facebook, pero publicar varios libros más a costa de privar a los míos de lo necesario no aumentaría mis chances, así que nada se pierde.

En las redes, profeso mi fe católica, opino sobre temas políticos, sin hacer proselitismo partidario, y publico lo que escribo (poesía, relatos breves, reseñas). A veces entro en debates, más que nada por comentarios o preguntas de otros. Y aprendo mucho.

El lío con las redes es demográfico, tecnológico y, como todo lo humano, político. La población crece y vive más, así que el número de tontos aumenta – no sé si el porcentaje – y ejercen por más tiempo. Esos tontos longevos tienen más medios para difundir lo suyo. Suelen debatir sin cortesía ni argumentos, lo que no habla mal del medio, sino de quienes lo usan. En cuanto a lo político, no veo que la educación en la sociedad de masas (que depende más de los medios masivos que de la escuela) fomente la profundidad y el rigor: a un público banalizado, le vendés más cosas. No obstante, creo que si resucitara Federico García Lorca, lo que publicara en lass redes tendría el mismo duende que todo lo suyo. Los diálogos de sordos son una pérdida de tiempo, donde sea, pero no todos los debates en las redes son Diálogos de Sordos.

– ¿Cómo ves el panorama cultural uruguayo actualmente?

Como uruguayo, debo ser pesimista, es una tradición. Bromas aparte, veo luces y sombras. Empiezo por las sombras: muchos la pasan muy mal y ganar el puchero con esfuerzos brutales deja poco margen para mirar las estrellas. Luego está el consumismo, fomentado por los medios masivos. Y lo de los medios es un lío en sí mismo, porque el consumo audiovisual promedio es altísimo. El exceso audiovisual me preocupa por mi oficio: creo que en el sistema educativo no estamos dando en la tecla en temas cruciales, como lectura y escritura. En cuanto a las Luces, te las resumo en dos factores: ganas de hacer y alta calidad. Desde lo popular a lo académico, tenemos mucha gente creando cosas de valor.

– ¿Cuáles son tus proyectos culturales actualmente?

El principal es la docencia. Me gusta ganarme el sueldo y creo que, para una buena salud de la cultura, popular y letrada, cuanto mejor se eduque un pueblo, mejor marcha todo. Luego está mi trabajo de reseñar libros, que me da la satisfacción de propiciar lecturas y relecturas.

Escribo casi todos los días: ahora estoy redondeando un breve poemario, de sonetos alejandrinos y reos, lunfardescos, que me surgió mientras reseñaba el Romancero canyengue de Horacio Ferrer, reeditado hace poco. Vaya a saber cuándo termino con ese y otros proyectos: la iglesia, la familia y el trabajo me piden mucho tiempo, que doy gustoso, a Dios gracias.

-¿Qué estás leyendo últimamente?

Leo de todo. Ahora estoy con un libro de historia, Las pacifistas de Ivette Trochón, y uno de cuentos extraños, del también uruguayo Pablo Dobrinin, El Bosque Que Crece Por Las Noches. En puerta tengo un libro de sonetos de Don Washington “Bocha” Benavides, parte de una serie inéditos de ese autor, que viene publicando el poeta Diego Techeira, de Solazul ediciones. Y cada día leo algo de la Biblia.