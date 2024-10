Por lo menos, volver a la no guerra por Ernesto Kreimerman

“Saber es poder”. Es cierto, no tiene nada de novedosa esta afirmación. Hasta se podría llegar a admitir que hemos llegado tarde a tan breve y categórica conclusión. Es que un tal Francis Bacon la presentó como suya, allá por 1620. De esto ya pasaron cuatro siglos; para ser precisos, 404 años. Algo más de 589 mil días. Realmente mucho.

Sin embargo, en la historia del hombre ya no te parecerá tanto. Hace 4.500 millones de años se formaba nuestro planeta tierra. Y antes, en total, unos 13.500 millones de años, aparecieron la materia y la energía, los átomos y las moléculas. Es el inicio de la física. Es el inicio de la química. Pero más acá en el tiempo, hace 70 mil años, la revolución cognitiva; el inicio del lenguaje ficcional. También es el comienzo de la historia: los sapiens se dispersan por Europa. Hace 30 mil años se extinguen los neandertales. Y 16 mil, los sapiens se hacen de América. Hacia los 13 mil años, los homos sapiens se transforman en la única especia humana sobre la faz de la tierra.

5875, para los judíos, se inicia el mundo y la metáfora excepcional del Talmud. Dos mil años atrás, el imperio Han de China; el imperio romano en el Mediterráneo. Y por allí, surge el Cristianismo. Y más acá, 1.400 años, el Islam.

Sólo 500 atrás Europa llega a América. El mundo comienza a ser uno. Se desatan las fuerzas del capitalismo. Y 200 años atrás, la revolución industrial. El maltrato al medio ambiente gana canallas, es decir, aliados. Se precipitan la extinción masiva de plantas y animales.

Llegamos a nuestros años. La condición humana ha trascendido al planeta. Hace ya varias décadas que se lanzaron dos bombas nucleares. La inteligencia humana salta a la dimensión di-s, modelando genética: el diseño inteligente desplaza a la selección natural. Se concentra el conocimiento, el saber. Se socializa el entretenimiento, ¿hacia dónde vamos como especie? No lo sé. Sólo me atrevo a decir que ese vector impulsa desde algún lugar donde siempre ganan los mismos, y a lo más, sucede frente a nuestros ojos si es que estamos atentos. ¿Qué es lo que atenta la existencia o supervivencia de la especie humana sobre la tierra? ¿Acaso el homo sapiens se dirige descontroladamente al precipicio, sin alertas, unos pocos abocados al diseño inteligente armados de saber científico y tecnología, y los otros, los más, consumiendo bytes frente a una play station?

“Saber es poder” sentenció cuatro siglos atrás Francis Bacon. Parece claro. Pero ¿qué es poder?

(Esta línea de tiempo, así resumida, tiene su inspiración en la “Línea Temporal de la Historia” de Yuval Noah Harari)

Poder e ideología

Si hablamos de poder, algo hay que decir de las ideas que sostienen y justifican ese poder o al poder. Digamos, por un momento, que hablamos de ideología. Engels le escribió a Mehring en los siguientes términos: “La ideología es un proceso que el llamado pensador realiza con conciencia, pero con una conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas motoras que lo impulsa le son desconocidas, pues de lo contrario no sería un proceso ideológico. De aquí que imagine fuerzas motrices falsas o aparentes” (Engels a Mehring, https://www.marxists.org/archive/marx/letters/date/index.htm).

Para comprender las bases reales del antisemitismo de nuestra época, aporta considerar el papel que desempeñó en el desarrollo del antisemitismo el miserable documento producido por la Okrana zarista, “Los protocolos de los sabios de Sión”. Explícitamente queda clara la importancia de “las fuerzas motrices falsas o aparentes” del antisemitismo”.

Hay que reconocer que en los últimos años el antisemitismo, principalmente, ha pulido sus lados oscuros. Han ganado fuerza insólitos y fantásticos alegatos extraídos, muchos de ellos, de “Los protocolos de los Sabios de Sión”. Sobre “los planes de dominación universal del judaísmo internacional” recurren una y otra vez directamente a discursos de Hitler. Se trata de una no descuidar este elemento mítico e ideológico del antisemitismo. Recordemos que esas citas rara vez revelan autoría.

Una adicional más, la última. La tentativa de los teóricos nazis es distinguir entre el “capital productivo nacional” y el capitalismo parasitario judío” probablemente sea el último ensayo de este tipo. El “capitalismo judío” reúne las condiciones para representar el mito del capitalismo malo.

A un año

Hace dos días, de acuerdo con el calendario gregoriano, después de una cuidada planificación, Hamás sorprendió al mundo con su brutal saña, y en una movida de furia y sangre, asesinó a unas 1.400 personas, secuestro a otras casi 250, y produjo miles de heridos. El epicentro de la barbarie estuvo en el sur de Israel, muy cerca de la frontera con Gaza, geografías transformadas por los kibutzim. Zonas de trabajo y paz.

Ya todos sabemos lo que pasó: ¿acaso hace falta repetir lo que pasó?

Hamás y sus organizaciones aliadas lanzaron un ataque coordinado desde la Franja de Gaza, ya en el primer día murieron unas 1.500 personas, secuestraron casi 250 e iluminando el cielo con miles de cohetes hacia Israel. Horas de una sangrienta incursión masiva, burlándose por unas horas de la frontera.

Al final, murieron más de 1,400 personas y el secuestro de otras 250. Ese ataque, meticulosamente planeado y ejecutado, con fuego intenso y drones, cumplió el propósito de abrir brechas y así secuestrar niños, mujeres, y ancianos.

Un año de tensiones y violencia. Miles de millones de dólares alimentando la maquinaria de muerte. La vergüenza de la humanidad. Hay que volver a los ámbitos multilaterales, que deben ser saneados y que los países denunciados por violaciones a los derechos humanos queden temporalmente suspendidos para asumir posiciones privilegiadas. Desde esas instancias multilaterales y resignificadas, reformular planes de convivencia pacífica, garantizando la seguridad de las fronteras compartidas.

No va bien

Hay en el mundo dos conflictos bélicos de alta intensidad. La ya prolongada guerra de Ucrania y Rusia, y éste, entre Israel y Hamás, que se ha extendido, que se inició el 7 de octubre del año pasado. Empezó con un ataque de Hamás durante la fiesta de Sucot, se volvió a escalar, con mucha violencia. Todo comenzó con el desborde de una operación de Hamas. Las fuerzas de seguridad israelíes demoraron en dar respuesta. Una población que siempre ha sentido la protección de las fuerzas de defensa, esta vez estaba sorprendida y algo aturdida.

La necesaria paz

Ya se cumplió un año del ataque de Hamás y buena parte del país no ha logrado salir del estado de shock que los azotó aquel día. La progresión bélica con Irán ha alcanzado máxima tensión. Ahora parece va camino a la desaceleración.

No hay más alternativas que recorrer el camino que permita construir la paz. El auxilio de terceros países puede contribuir como facilitadores y garantes. No hay otra opción, ni otra vía.

En el horizonte se alumbran los deseos de paz; allá donde la sombra de una peligrosa guerra regional descansa, para alumbrar buenas noticias.

