La veda que no fue y no es por Cristina Morán

El miércoles 17 fui invitada a participar de la presentación, en el anexo del Palacio Legislativo teniendo como escenario la sala Francisco Acuña de Figueroa, de la presentación de la APP “ES VIDA” para prevención de suicidios de jóvenes y adolescentes creada por la psicóloga social Carla Manrique que junto a otros cuatro especialistas en el tema como el Dr. Jorge Delgado, narraron la historia de “ES VIDA” y nos hicieron conocer distintas formas de percibir a un posible suicida y algo de lo que podemos hacer, para alejarlo de ese intento. Y a una le llamó la atención que el público que acompañó la presentación estaba compuesto por familiares, amigos e integrantes del Club de Leones y del Rotary Club de Las Piedras, de donde es oriunda la psicóloga creadora de la APP que la apoyaron en la cristalización del proyecto. Hizo la presentación la senadora Graciela Bianchi y punto. Si bien se había cursado invitación a todo tipo de autoridades, ministros, parlamentarios, ediles y todos aquellos que se te ocurran, solo estaban presentes los diputados Juan Moreno, Angelina Vunge y Lucía Etcheverry; el edil Luis Pera, el director de salud mental del Hospital Policial, Dr. Enrique Smerdiner, el cónsul de Suecia Leonardo Couto y el sub secretario de Salud Pública José Luis Satdjian, quien frente a las declaraciones del doctor Delgado mencionando a todos a quienes se había cursado invitación y no asistieron cuando se trataba de un tema por demás trascendente que ha dejado un saldo de 718 muertes en el año 2020, pidió la palabra para referirse al tema. Desde el mes de julio este grupo de profesionales está reuniéndose con todos aquellos a quienes son derivados para presentar este sistema de prevención del suicidio, que será entregado al estado para su uso en carácter de donación: es decir, no se vende: se obsequia, se regala, se dona para el humano, humanísimo intento de salvar vidas. Es bueno destacar que desde el ministro Salinas pasando por el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, el presidente y el director de Salud Mental de ASSE y el secretario de la Presidencia hubo coincidencias en el visto bueno a la propuesta, pero hasta el día de hoy (lunes 22 para esta columnista) el grupo de “ES VIDA” seguía sin respuestas. Claro que no todo es lento, no es en todos los casos que la tan conocida y rechazada burocracia se impone porque, tengan en cuenta que la propuesta del senador colorado, integrante de la coalición de gobierno Germán Coutinho, presentó en el parlamento el proyecto para suspender la veda alcohólica( instaurada constitucionalmente) por las elecciones obligatorias en el BPS el domingo 28 de noviembre y fue tratado en el Senado como “grave y urgente” (El Observador”) siendo aprobada en forma “urgente” para que los brasileños que asistan al partido Flamengo-Palmeiras no vean defraudados sus deseos de beber alguna que otra “cervezinha” (¡eso sí, bien fría!) en el antes y el después del partido. El presidente Luis Lacalle Pou en rueda de prensa se expresó sobre el tema, con estas palabras:” Quizá la veda alcohólica sea propia de otra época” (“El Observador”) y apoyó el proyecto de Coutinho que rápidamente se transformó en ley. Cuando leí la opinión del presidente, no sé por qué, me vino a la mente aquello de la “nueva normalidad”. ¿Será posible, gente, será posible? ¡Poderoso caballero don dinero!, y es de todas las épocas. Triste, ¿no creen? Algo que fue posible y visible fue la ausencia de todos los medios de comunicación (incluido este Semanario) en la presentación de la APP a la cual hemos dedicado el inicio de esta columna. Disculpen, solo un medio estuvo presente: La Diaria, a quien los convocantes y esta columnista (de forma personal), agradecen porque a ese medio las buenas noticias también le importan. Es todo. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no dejes entrar al viejo.

