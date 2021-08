Ustedes, nosotros, ellos por Ignacio Martínez

En la esquina Constitución y Nueva Palmira de Montevideo hay una pintada muy esmerada y bien hecha que dice “800.000 Gracias”. La leí con atención y enseguida se despertó en mí la reflexión que hago ahora como una forma de aportar a la reflexión autocrítica y el mejoramiento de la comunicación, esta vez en relación a lo que dice nuestro lenguaje cuando nos expresamos.

¿Para quiénes son las gracias? ¿Las firmas las juntamos nosotros y la gente nos las dio? ¿La gente y nosotros somos dos cosas diferentes? ¿A quién pertenecen las firmas?

Es muy frecuente oír expresiones tales como “la gente quiere…tal cosa” o “El pueblo necesita…tal otra” o “Festejen uruguayos”, cuando, en realidad sería mucho más saludable expresar “Nosotros queremos o necesitamos esto o festejemos todos”, acostumbrándonos a hablar siempre de nosotros.

¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? El pueblo uruguayo somos nosotros. Los sufridos somos nosotros. Cada dirigente, cada militante, cada sindicato y fuerza política, es decir cada uno de nosotros, que nos preciemos de dar nuestro humilde, pero constante esfuerzo por un mundo nuevo y mejor, debemos hablar siempre en primera persona del plural: nosotros. Cualquier otra conjugación nos ubica afuera del colectivo y nos distancia. No somos “ustedes” y “nosotros”. Somos la suma de cada uno en un resultado plural, colectivo, que reconoce las diferencias y las diversidades, pero que se ata como la trenza del símbolo icónico del PIT-CNT, ideado hace ya más de 50 años por el genial Espínola Gómez. Volviendo a las firmas, estuvieron, claro está, los que pacientemente salían una y otra vez en busca de ellas. Pero el acto se consumaba si alguien plasmaba su firma y ambos, de una u otra manera, solicitante y firmante, obedecimos a un acto de conciencia, de entendimiento, de comprensión recíproca que confluyó en la papeleta finalmente rubricada.

Debemos estar muy claros en esto. Hace la diferencia. “Ellos” son siempre los que están en la vereda de enfrente. “Nosotros” somos los que, de este lado, contribuimos según nuestras posibilidades. Todos en esta vereda, sin excepción, somos imprescindibles. Si uno hace 100 y otro hace solamente 1, ambos son imprescindibles para sumar 101 y es la suma lo que interesa porque nos involucra a todos. Y cada uno de nosotros debe asumir como propio lo que le sucede al otro.

¿Es una mera cuestión semántica, de pronombres o de conjugación verbal? Creo que no. A veces se deja traslucir un equívoco serio que pretende preservar la división entre dirigentes y dirigidos, representantes y representados, cuando, en realidad, tenemos que avanzar hacia la mayor construcción de una democracia directa, participativa, de edificación de un país con el protagonismo decisivo de cada uno de nosotros en un todo. Por supuesto que reconozco los roles de cada uno entre los que se encuentran las personas que se ponen a la cabeza de un pensamiento, de una organización, de una acción. Pero no se trata de que nadie en particular “esté a la cabeza”, “se ponga en la vanguardia” o “se asuma como dirigente”. Se trata de que desde cada lugar seamos cada uno de nosotros, en un todo diverso, con infinitos matices y especificidades, construyendo la salida colectiva, el anhelo de conjunto, el programa y el plan de lucha consciente, asumido, global. Así se irá construyendo, incluso, la imprescindible nueva mayoría que le haga frente a la “nueva normalidad” que pretende perpetuar y aceptar el crecimiento de la pobreza, de la desocupación, de las ollas, del individualismo por encima de la cooperación y el trabajo colectivo. Esa es, por ejemplo, la “nueva normalidad” de otorgar a una empresa privada la llave de la puerta de nuestra casa, el país -el puerto- con absoluto desparpajo e impunidad. Esto no es terrible para “la gente”, esto es terrible para todos nosotros.