Discurso de Alvaro Delgado en la Convención: No vamos a permitir que nos arrebaten el futuro.

Quiero que sepan que este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. De mi vida política, obviamente. Es mucho más que la noche de las internas y espero que un poco menos que la noche de fin de noviembre y del 1 de marzo del año que viene cuando tengamos ue asumir la presidencia de la República.

Agradecerle a todos ustedes la confianza. Agradecerles el estar acá, agradecerles la militancia todo este tiempo y la que juntos vamos a hacer. Yo no puedo empezar, sin agradecerle al Directorio del partido y a mi equipo.

Y agradecerle a mi familia. A Leticia y a mis hijos que me han acompañado en todo este proceso y que bancan y se emocionan como yo, les quiero agradecer el apoyo. No hubiera sido posible sin ellos.

Siempre la Convención del Partido Nacional es para los blancos. Lo vas a ver pronto, cuando te convierta en nacionalista blanca.

Yo conozco a la mayoría de ustedes por su nombre.

Ahora cuando venia para acá. Cada nombre, cada rostro, cada pago que representan. Me hacía acordar anecdotas de militancia en conjunto, de toda una vida militando en el partido.

Pero todos saben que la convención para los blancos es una convención y un evento siempre especial. A todos le debe haber pasado, los que recorren.

Acá está Jose Luis, Luis Alberto, Daniel, Laura Beatriz, Jorge, yo que sé. Martín, Javier lo vi por ahí.

Todos los que recorrimos el Uruguay durante mucho tiempo.

Pasa que en algun barrio Montevideo, o en una localidad, a veces lo más insólito, viene alguna persona y te muestra con orgullo el cartelito de acreditación de una Convención del Partido Nacional.

Les pasó, ¿verdad? Te lo muestra con orgullo y eso es un sentimiento que es muy lindo, muy sano, muy puro, pero tambien les digo que solo pasa en el partido Nacional, solo pasa acá.

Esta además es una convencion diferente por dos motivos. La primera, las circunstancias de la vida nos hace que hoy estemos festejando los 188 años del Partido Nacional.

Feliz Cumpleaños partido Nacional.

Ese partido que fundó Oribe constituyó la mejor parte de la historia nacional. Pero además lo vimos el otro dia con Valeria en la convención de jóvenes, 1500 jóvenes con propuestas.

Vimos que este partido con 188 años está más vigente que nunca, pero tiene otra connotación que para mí es muy importante, que es un partido de 188 años de historia pero que adentro está lleno de futuro.

Como militante del partido de toda la vida. Nop debe haber honor más grande, mas lindo y mayor responsabilidad que ser el candidato único del Partido Nacional.

Y se lo quiero agradecer. Después de una interna con unidad y con afecto. Se lo quiero agradecer de corazón. Hay un solo honor más grande que el que yo siento ahora, que es ser el Presidente de la República en nombre del partido Nacional.

Por eso empezar saludando a todos los militantes en todo el país, que hicieron posible que ustedes estén acá y que los representen como convencionales nacionales. Y nos están siguiendo por televisión, por streaming. Saludarlos a ustedes que vinieron de todo el país. Convencionales representantes de la soberanía blanca y nacionalista. Y en este organo que es el más importante del Partido Nacional, donde radica su soberanía. Creo que tenemos que empezar diciendo con el corazón y con el alma que lindo es ser blanco, orgullosamente blanco.

Es una convención diferente porque además cómo hace cinco años en este mismo lugar. La Convención del Partido Nacional proclamaba la fórmula de Luis y Beatriz. Y esta es una convención diferente porque está definiendo, acaba de definir con el voto de ustedes la formula del partido. Les quiero agradecer esa confianza. Y le quiero agradecer a Valeria su compromise y su valentía, que no dudó un minuto, en aceptar mi propuesta y mi decisión. Porque lo único que me dijo es si tu entendes que yo contribuyo a que el Partido Nacional vuelva a ser gobierno, conta conmigo. Y aquí está, muchas gracias Valeria.

Agradecer a Agustín Iturralde, a Pitu ha visto y a todos los tecnicos de todos los sectores del partido. Hoy tenemos programa unico del partido Nacional. Más de 400 hojas.

Acá no hay solamente propuestas, hay respuestas. Agradecerles el compromiso que han tenido para trabajar y hacer este programa.

EXHIBIR GESTIÓN Y RESULTADOS

Qué diferente aquella convención de hace cinco años. Era una convencion donde había ilusión, donde eramos oposición y a la gente le estabamos diciendo que nos acompañara, pidiéndole la confianza para que nos acompañara. Eramos propuestas y expectativas. Y la gente confió y cambió. Ustedes recordarán aquella convención en el Atenas. Empezamos de a poquito a sembrar las bases de lo que fue después la coalición de gobierno. Una coalición de gobierno que armó un compromiso por el país después de octubre y rumbo al balotaje de noviembre. Pero Luis nuestro candidato y Beatriz estuvieron sembrando, regando, articulando durante toda la campaña electoral. Apostando a eso y fue necesario, no se equivocaron. Esta coalición que iba a durar dos o tres meses va a durar los cinco años de gobierno y va a durar los proximos cinco años gobernando el Uruguay.

Coalición que permitió que hoy no solo seamos expectativa y propuesta. Hoy venimos acá a dar la cara. A exhibir gestión y resultados. Eso es lo que vamos a exhibir hoy gestión y resultado.

En aquella convencion Luis terminaba su discurso diciendo: Estamos preparados. Y vaya si estabamos preparados. Ahora podemos decirle al Uruguay entero que no solo estamos preparados sino que estamos probados y estamos prontos para seguir gobernando.

Yo quiero transmitir lo que ustedes ya saben, lo que sienten. Tenemos que ponerlo en la real dimensión. Hicimos una gestión histórica. En cinco años logramos más cosas que muchos en 15 años con mayoría propia y bonanza económica.

Y a pesar de que tuvimos cinco crisis, la más importante, la pandemia, que nos condicionó dos de los cinco años de gobierno. Pero que salimos juntos. Y salimos siempre de la misma forma, cuidando a la gente.

Un gobierno que ordenó la economía y acá está Azucena Arbeleche, está Diego Labat, que les quiero agradecer.

Que aumentó el salario real, que aumentó el empleo, que bajó la inflación, que aumentó la inversión.

Que generó mayor seguridad pública, ahí está Nicolas Martinelli.

Que hizo las reformas impostergables que había que hacer.

La reforma de la Seguridad Social, la reforma educative, que hizo las políticas sociales, están Martín y Alito por ahí. Y esta Pablo que me mandó un mensaje muy lindo, la politica social mas sustentable es la que cambia la dependencia por la generacion de opostunidades.

Hicimos la política social más grande en los últimos tiempos y además tenemos el orgullo de hacer la política de vivienda enfocada fundamentalmente a los que viven en asentamientos.

El Frente nos dejó a 218.000 uruguayos viviendo en asentamientos en condiciones indignas y por lo menos 70.000 de ellos van a terminar con este gobierno en una vivienda decorosa como se merecen.

MILITAR EL GOBIERNO

Esto obviamente nos llena de orgullo. Como militante, como gobernan te y obviamente como candidato.

Y aplicar esa frase tan linda que inventaron los jovenes del partido en estos cuatro años de militar el gobierno. Porque para militar un gobierno, siempre es mucho más fácil hacerlo desde la oposicion.

Porque en realidad nadie te puede medir, vos vos podes prometer lo que quieras, termina siendo un tema de confianza.

Siendo gobierno vos das la cara por lo que hiciste, y sobre todo das la cara por lo que vas a hacer.

Porque es importante ser creíble, importante tener trazabilidad, que actitud tuviste y que solución le diste a los momentos mas dificiles que tuvo el Uruguay.

Por eso no va a haber frase más linda que la de militar el gobierno. Pero ahora viene otro desafío.

Miren, si fue histórico lo de la elección pasada, que fue llegar al gobierno el Partido Nacional y Luis liderando una coalición después de muchos años. No son muchas las veces en la historia.

Muchos fuimos protagonistas de ese proceso.

Ahora tenemos que hacer historia con mucha más fuerza. Por qué es más desafiante hacer historia en esta elección. Implica reelegir el gobierno. Y eso lleva implícito un desafío obviamente basado en lo que hicimos, pero sobre todo un desafío militante de explicar, de estar, de recorrer.

Porque miren que el objetivo de muchos es ganar por ganar.

El objetivo nuestro no es ganar, el objetivo nuestro es gobernar, a eso nos vamos a dedicar.

Y lo podemos hacer porque tenemos un primer piso bien sólido.

Este gobierno nos deja diferencia de lo que recibimos el 1 de marzo del 2020, un primer piso muy sólido para seguir construyendo cosas.

Es más, no podríamos plantear gran parte las propuestas que tenemos acá, si no hubiéramos hecho lo que hicimos.

Porque miren que el Uruguay que recibimos no fue el ideal.

Con desempleo, con deficit,. A punto de perder el grado inversor.

Era un Uruguay, que en realidad no podia entenderse como había sido la desidia en el Gobierno.

Era un Uruguay que tenía pobreza, tenía asentamientos, tenía problemas educativos, deserción escolar y liceal. Ya lo saben.

Y este gobierno hizo, a pesar de la crisis, que nunca usamos como excusa, que nos llevaron puesto 4.400.000.000 de dólares, que si mal no recuerdo, no estaban en ningún presupuesto.

Nunca lo pusimos como excusa. Ni para hacer lo que había que hacer, ni para hacer como hicieron otros países de subir los impuestos.

Hicimos lo que había que hacer y además bajamos los impuestos.

Esa es la realidad. Y por eso nosotros decimos que no vamos a subir los impuestos.

Hicimos este primer piso y ahora tenemos que poner el acelerador.

Y podemos poner el acelerador porque tenemos la base sólida.

Y por eso yo hablé siempre toda la campaña de un segundo piso de transformaciónes, que claro que es desafiante.

Por qué no es que vengan a decir por qué no lo hacen ahora.

¿Y por qué no lo hicieron en 15 años?

No señor, lo vamos a hacer en el próximo porque primero tuvimos que ordenar la casa, ordenar la economía y corregir lo que esta muy ladeado, muy torcido. Y corregir errores y horrores.

Entonces, gracias a lo que hicimos juntos, queremos proyectar un futuro diferente. Yo sueño con el 1 de marzo del 2030. Ese día, obviamente, es un día de muchas emociones. Cuando le de un abrazo a un blanco para ponerle la banda, no tengan duda.

Ese día sueño con dejarle a Uruguay al próximo como el país más desarrollado en América Latina. No tengan duda que lo vamos a hacer.

Y por eso es que estoy convencido y entusiasmado, porque tenemos un buen gobierno. Y lo que yo estoy proponiendo ahora es reelegir un buen gobierno, Decirle a la gente por qué elegimos un buen gobierno.

Por qué no queremos retroceder. Y además reelegir un buen gobierno con otra mirada, con una nueva mirada. Porque ahora sí tenemos las bases para poder poner con más fuerza el foco, fundamentalmente en los sectores más vulnerables.

Yo voy a tirar hoy aquí en la Convención. No los quiero aburrir, tres o cuatro ideas. Nosotros, a diferencia de otros, van a ver que voy a hablar poco en la campaña del Frente Amplio.

Nosotros vamos a hablar de nosotros, vaya si nos sobran argumentos. Vaya si nos sobran propuestas para sentirnos orgullosos.

PRIMER EJE

El primer eje tiene que ver, directo con el ciudadano y se llama Más bienestar. Obviamente partimos de lo hecho. Generamos 90.000 empleos. Bajamos la inflación. Aumentó la inversión, y aumentó más el salario real que en 49 años.

Y vamos ahora en el segundo piso de trasformaciones por más empleo y que el salario rinda más.

Vamos a generar en el próximo quinquenio, generar por lo menos 60.000 puestos de trabajo nuevos. Fundamentalmente en el interior, fundamentalmente para los jóvenes que son los que tienen un desempleo más alto.

Y no solo vamps a trabajar en aumentar el salario real y seguir bajando la inflación para que la plata rinda más.

Sino tambien bajar el costo de vida fundamentalmente en alimentos, en energía y los artículos de higiene personal para la gente. A eso nos comprometemos.

SEGUNDO EJE

El segundo eje es más seguridad. Obviamente que se avanzó mucho. Por qué hay que decir las cosas como son. Nadie puede levantar el dedo con autoridad a cuestionar lo que estamos haciendo. Y mucho menos los gobiernos anteriores por lo que fracasaron en seguridad pública.

Todos los gobierno les dejaron al siguiente más delitos que los que recibieron. Y ahí rescato la tarea que hizo Jorge Larrañaga. La tarea que hizo Luis Alberto Heber y la tarea que está hacienda Nico Martinelli.

El 2018 y 2019 fueron los años record, los más violentos en Uruguay. Por primera vez hay un gobierno, nuestro gobierno, que le va a entregar a nuestro siguiente gobierno menos delitos de los que recibió.

Menos rapiñas, menos hurtos, menos abigeato y tambien menos homicidios.

Pero tenemos que ir por más. Porque si este gobierno hizo una tarea importante en la tarea policial y entre otras cosas, cerró 4000 bocas de pasta base. Récord histórico. Y vamos por más, vamos a dar una lucha frontal a la delincuencia, al narco y al crimen organizado.

Vamos a darle mas represión y más reinserción también.

Vamos a crear un comando estratégico como el grupo anti mafia italiano. Ahí está Luis Calabria que está trabajando con un grupo en copiar el trabajo de algunos modelos exitosos, que le van directo al patrimonio del crimen organizado y el narcotráfico, de los capos, los que no se ensucian las manos con la sangre ajena. Pero viven de eso, no consumen pero viven de los que consumen.

Vamos a aumentar la cantidad de efectivos de la Guardia Republicana y vamos a descentralizarla. El Gobierno avanzó un poco en cuatro lugares en el interior. Era solo metropolitana y la vamos a llevar por lo menos a diez departamentos del Interior en la primera etapa.

Porque el interior también merece tener esta guardia que es absolutamente necesaria. Vamos a darle más inteligencia y tecnología a la policía, inteligencia artificial y sobre todo vamos a dejar el alma para salir a militar a favor de los allanamientos nocturnos para darle más armas a la policía y a la Fiscalía.

TERCER EJE

El tercer eje tiene que ver con más sociedad y más familias.

Este gobierno hizo mucho. Bono crianza, inversiones en CAIF, la mayor inversión social, 50 millones de dólares por año para la primera infancia, 22 millones de la última rendición de cuentas para adicciones y salud mental.

Pero debemos ir por más. Y ahora lo podemos hacer y podemos poner la vara más alta. Y vamos a proponer tres medidas.

Primero, vamos a darle prioridad a los dos quintiles más pobres del Uruguay. Vamos a universalizar el acceso a escuelas de tiempo completo a todos los niñosde los dos quintiles más pobres. Para generar la igualdad de oportunidades en el arranque.

Vamos a hacer algo muy innovador y que no tiene antecedentes en el Uruguay pero, si en algunos países del mundo.

Hay un problema muy importante que es la deserción en la educación media, la cantidad de muchachos que no terminan el liceo en nuestro país es un problema grande. No podemos pensar en ser un país desarrollado y el más avanzado si no cambiamos ese paradigma y ese guarismo.

En otros lados funcionó. Y nosotros vamos a generar un sistema para los dos quintiles más pobres en Uruguay. Un premio económico a los muchachos que terminen el liceo.

Eso claro que lleva plata, y es la plata major invertida de todas.

Nunca va a ser un gasto, es una inversión y una oportunidad.

Para que no haya un muchacho en Uruguay que no haya terminado el liceo.

Y después el Plan Familia. Nosotros tenemos que ir a una acción superadora con la primera infancia y quizás la única cifra que está aca es llegar al final del próximo quinquenio invirtiendo 200 millones de dólares en primera infancia con un solo objetivo. El objetivo que tenemos en cinco años es bajar a la mitad la pobreza infantil en Uruguay.

CUARTO EJE

El cuarto eje tiene que ver con un estado más simple. Y tiene dos componentes. Uno es la descontaminación burocrática del estado.

Si el Estado no va a yudar que no estorbe.

Es tratar de eliminar todo aquello que no agregue valor, no tiene sentido. Muchas veces es porque siempre fue así. O muchas veces para sustentar organismos que en realidad el valor que dicen tener no tienen. Y a veces los trámites están duplicados, triplicados, cuatriplicados.

Y después el segundo concepto, que es mucho más revolucionario, tan revolucionario como la libertad responsable que en la pandemia le dimos a la gente y la gente responsablemente usó la libertad. Ahora vamos a apelar de vuelta a la gente y vamos a aplicar el concepto de confianza responsible.

No pensar de antemano que la gente va a embromar al estado.

Vamos a darle la posibilidad a la gente de que haga las cosas bien como estoy seguro que la mayoria de la gente lo va a hacer.

Con declaraciones juradas que el estado las aprueba y si no cumplen lo sancionan.

Pero vamos a generar ese mecanismo que el Estado tiene un tiempo y después, si no se expide las cosas se aprueban.

Para el beneficio de la gente, para evitar tiempos y costos.

No lo voy a desarrollar ahora porque la idea que tenemos es cada 15 o 20 días, ir presentando propuestas, programas de temas especificos.

DAR LA CARA

Eso va a ser nuestra campaña, una campaña de ideas, propuestas para que la gente pueda informarse y pueda comparar. Por eso a mí me gusta ir a todos lados y decir lo que pensamos, porque me parece que es sano para la campaña electoral, para la democracia. Pero sobre todo es no faltarle el respeto a la gente.

Dar la cara y decir a qué nos comprometemos y que la compare y decida informada. Porque en definitiva, la gente elige en qué país quiere vivir y quien quiere que la gobierne.

Así que vamos a estar hablando de varios temas. Yo le hablo de dos titulares. Uno tiene que ver con el Sistema integrado de salud. Vaya, si necesitamos una revisión en la gestión del sistema. Miren, el sistema estaba más pensado para los privados que para los públicos.

En esta administración la gestión de ASSE permitió generar una administración descentralizada, donde se acabó, que si tenes plata tenés una salud de primera es y si no tenes, te toca una salud de segunda. Se acabó el ASSE atado con alambre.

En esta administación se generaron cosas históricas que reclamaban: la descentralización de los IMAEs, de los tomógrafos de los centros de desarrollo de la niñez en el interior.

Además algunas obras icónicas como el Hospital de Cerro, que hace 50 años que estaban reclamando.

Y cuando hablemos del Sistema integrado de salud vamos a hablar sobre todo del tiempo de espera para especialistas.

Donde vamos a priorizar a los mayores de 70 años y los que tienen discapacidad.

Vamos a hablar de conectividad y de la obra histórica que José Luis Falero haciendo historia entre 3.700.000.000 de dólares, donde el Uruguay está dado vuelta en rutas, dándole conectividad. Bueno, le vamos a agregar el tema aeronautico con aeropuertos internacionales y vamos a agregar nuevas líneas de trenes para que el Uruguay tenga la posibilidad de un transporte más barato y hacer mejoras en los sistemas de transporte necesario.

Estas son algunas de las propuestas de gobierno.

Tenemos equipo. El otro día presentamos parte del equipo económico que nos va a compañar. Hay más de 40 técnicos de primer nivel. En la mesa había solo tres. Estaba Fernando Blanco, actual director de OPP, estaba Azucena Arbeleche que va a integrar el proximo equipo economico y estaba Diego Labat, el impulsor de la baja de la inflación que va a ser el futuro ministro de economía.

Estamos esperando los equipos economicos del resto para discutir y para debatir con respeto.

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

Hoy, formalmente empieza la campaña electoral del Partido Nacional. Hoy empizamos a recorrer de vuelta el país. Con Valeria y con todos ustedes nos vamos a poner al frente de la fila.

Porque yo tengo una obligación y una responsabilidad que me la dieron ustedes. Siento sobre mis hombros la linda responsabilidad, no solo de encabezar el partido, sino que además quiero en nombre del partido, ser el próximo presidente de la República para asegurar el futuro y que el Uruguay no retroceda.

Como lo dije la noche del 30, a partir de hoy esta es nuestra bandera, aca adentro esta la bandera del partido nacional. Vamos a agarrarla bien fuerte con orgullo para defender las conquistas.

No vamos a permitir que nos arrebaten el futuro.

Los que estamos aca y los que estan en cada pago levantando esta bandera nos convertimos en militantes de la esperanza.

Hoy tenemos un mejor país que hace cinco años y lo vamos a defender.

Hoy tenemos todos, no solo el candidato, la responsabilidad de ser protagonistas de lo que pase en los proximos meses.

No va a haber puerta, no va a haber timbre, no va a haber portera, nova a haber barrio, no va a haber pueblo, ni villa ni localidad en todo el país que no tenga un militante del Partido Nacional con esta bandera y con este programa diciendole a la gente que merecemos que este rumbo no se cambie. Y que el pais no retroceda

Por eso necesitamos abrir el partido bien grande, abrirle los brazos para que sientan que nosotros somos el instrumento, que vamos a asegurar una coalicion estable y que vamos liderar un gobierno que va a ser tan transformador como este.

Yo los quiero invitar hoy de corazón en este día tan especial a militar juntos en un concepto que es muy abarcativo.

Nosotros, a diferencia de otros hacemos nuestra propuesta para todos. Vamos a gobernar para todos. Para cualquier uruguayo haya votado lo que haya votado. Nosotros antes que cualquier cosa somos nacionalistas y tenemos esa vision de pais que ponemos siempre primero a la patria.

Pero sobre todo vamos a trabajar juntos para que de nuevo esta epopeya, esta épica, este desafío, esta linda batalla como en el 2019. Valga la pena.

Yo los invito a reelegir un buen gobierno. Vamos todos con ese lema. O como candidato del partido Naciopnal, al frente de la fila

asumo este compromiso. Dejar el alma en la cancha para reelegir un buen gobierno y para que el Uruguay no retroceda.

Vamos para adelante. Viva el Partido Nacional. Y como decía el Guapo, lo mejor está por venir.