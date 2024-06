Haz tu propia agenda por Ernesto Kreimerman

La insatisfacción, la rebeldía, son sentimientos o estados de ánimo o convicción de propósitos. Para Schopenhauer, “el ser humano va de la frustración de no satisfacer su deseo al tedio por haberlo alcanzado”. Sócrates, antes, nos advertía, mientras recorría un mercado de su antigua Grecia, con total serenidad: “tengo mucha suerte de que haya tantas cosas que no necesito”.

Es que la rebeldía es un modo de comportamiento humano que describe la desobediencia de una orden o al incumplimiento de una obligación. Por ello, la rebeldía puede ser, de acuerdo a su propósito, una cuestión positiva o no. Pero hay una rebeldía como expresión de un colectivo: la rebeldía intelectual y la política. La rebeldía intelectual es aquella que se nutre de la inconformidad, y juntas, traccionadas, son claves para promover cambios verdaderos.

Por ello, se necesita de una educación que promueva una rebeldía interior, crítica, sustentada en valores, para no promover ciudadanos no resignados a aceptar como normal un mundo en el que valen más las cosas que las personas.

Así, esa imprescindible rebeldía intelectual será generadora de ese estado de ánimo que nos impulse a atrevernos a pensar con libertad, con espíritu crítico frente a la injusticia, pero aún más frente a un esquema de pensamiento anquilosado, y aún más, para desafiar a un sistema estrecho, del estatus quo, de características estancas para preservar los beneficios de los dominantes.

Por ello es que una sociedad necesita de contener en su alma una rebeldía profética. Con ella se alzará la voz contra las injusticias, para promover la construcción de un futuro mejor. Con esa rebeldía profética se alzarán las voces que alerten sobre las desigualdades dolorosas, las que perpetúan los privilegios que impiden que los desamparados encuentren el acompañamiento necesario para acceder a programas de oportunidades. Será esa misma rebeldía la que alzará la voz para organizar la búsqueda de camino de oportunidades.

Pero Sócrates refería al individuo y no al colectivo. Es alentadora la mirada de Sócrates, pero aún lo es más la perspectiva integradora, aglutinante, de estos tiempos.

Tu senda

«Establece tu propia agenda, o alguien más la establecerá por ti». Melinda French Gates recuerda siempre estas palabras. Se lo confió al New York Times, que este 28 de mayo publicó una columna con su firma. Anunciaba que en estos días abandonaba la Fundación Bill y Melinda Gates, que fundó junto a su exesposo hace casi 25 años. Este capítulo de su acción filantrópica empieza con mil millones de dólares para los dos primeros años, para “personas y organizaciones que trabajan en nombre de las mujeres y las familias de todo el mundo, incluidos los derechos reproductivos en Estados Unidos”.

Según Melinda, argumenta su decisión: “Sabemos que las economías con plena participación de las mujeres tienen más espacio para crecer. Que la participación política de las mujeres se asocia con la disminución de la corrupción. Que los acuerdos de paz son más duraderos cuando las mujeres participan en su redacción. Reducir el tiempo que las mujeres pasan con mala salud podría agregar hasta 1 billón de dólares a la economía mundial para 2040”.

En concreto, apenas casi “el 2 por ciento de las donaciones caritativas en los Estados Unidos se destinan a organizaciones enfocadas en mujeres y niñas, y solo alrededor de medio punto porcentual se destina a organizaciones enfocadas específicamente en mujeres de color. Cuando permitimos que esta causa tenga una falta crónica de fondos, todos pagamos el costo. Por muy impactante que sea contemplarlo, mi nieta de 1 año puede crecer con menos derechos que yo”.

Rebeldía, labor de muchos

En 1951 Albert Camus publica El hombre rebelde, donde define la rebeldía con mucho de inspiración en Hegel y su Fenomenología del espíritu, que retoma a Alexandre Kojève, un referente del pensamiento francés del siglo XX. Dicho brevemente, Hegel explica que la historia es el enfrentamiento permanente entre ese tirano que impone sus condiciones de realidad y un esclavo que asumirá conciencia de su estado de esclavitud, y renunciará a las condiciones impuestas por el amo y luchará por crear las propias. Camus lo escribe así: “¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no. Pero si se niega, no renuncia: es además un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. Un esclavo, que ha recibido órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una nueva orden”.

La correspondencia de la rebeldía con el poder es radical. Es la respuesta contestataria profundamente ligada al poder, retroalimentada, como cuestión de autoridad, cultural, normativa/jurídica, en estructuras políticas, económicas, sociales. Esa dinámica poder/rebeldía se expresan permanentemente. Foucault lo expresaba categóricamente: “no puede haber relaciones de poder sin puntos de rebeldía” (1988, p.20).

Pongamos las cosas en perspectiva, en dimensión social, trascendente. La rebeldía es un componente sobresaliente en el recorrido para el cambio social, por su presencia subyacente en esa dinámica tensa de relaciones que tiene lugar en los procesos de resistencia y cambio frente a determinadas formas de poder.

La construcción de la rebeldía va asociada, para el objetivo de cambiar las injusticias que irritan al colectivo, a partir de las dinámicas de oposición, de relaciones de poder, de subjetividad, de modos de acción.

La constitución de un colectivo es un proceso dinámico de que tiene que ver con la diversidad de repertorios de acción, y las reglas del juego. Y para organizar el colectivo, ordenar prioridades, estructurar la gobernanza, haz tu propia agenda.

