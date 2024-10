La lucha continúa por un mundo mejor

“Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital. Significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Hay que pelear el desarrollo para tener los recursos para meterlos en la cabeza de los que vengan.

Si no somos capaces como país de educar y formar a los que vienen van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten: este es el desafío más grande de este país.

Necesitamos un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. Tenemos que entender que llevamos a este país al desarrollo o la quedamos en términos históricos. No tenemos tiempo.

Los jóvenes que están ahí van a vivir un mundo distinto. El mundo de los desarrollados y de los subordinados. El trabajo se va a hacer cada vez más calificado. Necesitamos preparar a nuestra gente.

El desafío es desarrollarnos para tener los medios y formar a las nuevas generaciones. No es poético lo que digo, alguien lo tiene que decir.

Hay que hablar con todo el país, no tener un Ejecutivo encerrado en sí mismo. Hay que hablar con todas las fuerzas del país y no es posible que este país por lo menos acuerde cuatro o cinco cosas nacionales para pelearla entre los tres millones. No al odio ni la confrontación, hay que trabajar por la esperanza.

Hasta siempre, les doy mi corazón”.

Pepe Mujica

Estamos a tres días de que nuevamente volvamos a las urnas.

Fiesta ciudadana como pocas en la democracia plena uruguaya.

Más allá de chisporroteos y chicanas la sangre no llega al río.

Nos parece muy importante el mensaje que trasmite el Pepe.

Hay causas que deberían ser encaradas por todos los partidos, más

allá de quien resulte ganador en las elecciones y que van a requerir

tiempo, recursos y el esfuerzo de los uruguayos para solucionarlos.

El bienestar de nuestros compatriotas está por arriba de ideologías.

El domingo andá a votar con libertad, la decisión está en tus manos.

Alfredo García