Susurros matéricos por Alejandra Waltes

Hasta el 7 de noviembre, de lunes a viernes en el horario de 9.15 a 16 hs. puede visitarse la muestra “Diálogos silenciosos” de la Artista Plástica Ema Delgado Gastellussarry en las Salas I y II del espacio “Carlos F. Sáez” del MTOP. La obra de Delgado no es sólo una forma de decir, sus piezas dialogan entre sí.

Ema Delgado Gastellussarry (San José de Mayo, Uruguay, 1940). Hija de Horacio Delgado, primer secretario del Museo Departamental de San José, fundado en 1947, Ema ingresa ese mismo año al primer grupo de alumnos del Taller de Expresión Plástica Infantil, dirigido por el Artista Plástico Dumas Oroño. Entre los años 1958 y 1985 ocupó el cargo de Secretaria del Instituto Histórico Cultural Museo Dptal. De San José e integró la Junta Directiva de dicha Institución. En 1963 ingresa como Secretaria al Conservatorio Dptal. de Música de San José, cargo que ocupa hasta 1970. En 1978 retoma los talleres de dibujo y pintura en el Museo. En 1984 fundó junto a una amiga la micro sala de cine “Biógrafo” en su San José natal. Allí coordinó actividades con material proporcionado por Cinemateca y realizó ciclos culturales con entrada libre, con la colaboración de diferentes embajadas. Este emprendimiento se mantuvo abierto hasta 1990. En 1987 funda la Filial San José de Juventudes Musicales del Uruguay que comienza funcionando en “Biógrafo”. Un año después integra el Consejo Directivo de Juventudes Musicales del Uruguay en Montevideo. En forma paralela, asiste al taller de dibujo de Daniel Pérez Acosta en San José. En 1990 empieza a frecuentar los cursos de pintura del taller de Walter Nadal en Montevideo. Este artista había sido alumno de Dardo Riveiro, y allí se reencontró con la estética torresgarciana. En 1991 crea e integra junto a Daniel Pérez Acosta, Mariano Albistur, Heber Riguetti, Celear Lemes, Ana Arnábal, José Carlos Moreira y Belén Porley el Grupo «PASOS», primera asociación de Artistas Plásticos maragatos. Según cuenta en una nota “Un día, caminando por la Ciudad Vieja, me encontré en una galería con la exposición de un pintor que yo no conocía y me quedé totalmente enganchada. Se trataba de Raúl Rial. Averigüé de quién se trataba, fui a su taller e inicié una relación profesional con él. Ahí comencé a hacer retratos.” Era el año 1994. Al año siguiente ingresa al taller de serigrafía de Oscar Ferrando. Entre los años 2004 y 2009 coordina el área de artes plásticas del Espacio de Arte “La Colmena” en Montevideo y en el año 2013 realiza el curso de caricatura de Luis “Tunda” Prada. Desde 1989, expone individual y colectivamente en salas de nuestro país y del exterior. Participa en certámenes y Salones de Artistas Plásticos del Interior. Se destaca, en el 2000, la exposición de pinturas y actividad musical: «Al final de la segunda luna», con la participación de Ana Inés Zeballos, Gabriela Posada y Mara Giacosa en La Paloma y La Pedrera (Rocha) y en la Feria del Libro Parque Rodó (Montevideo), en el año 2001 la realización de la escenografía en “Sala Zitarrosa” para el concierto por los 25 Años del dúo Washington Carrasco y Cristina Fernández. A partir de 2002 participa de la presentación y gira de «Oración por todos» en la que se integran la música y la pintura con la participación de la guitarrista Ana Inés Zeballos en la Alianza Uruguay- Estados Unidos, Sala Carbajal-Teatro Maccio-San José, Museo Solari-Fray Bentos, Galería Blanes Viale – Mercedes, Casa de la Cultura, Young, Galería del Bastión- Colonia. Universidad Católica -Montevideo y La Colmena, Espacio de Arte -Montevideo. En el 2005 realiza la escenografía del espectáculo de Cristina Fernández, en la presentación del disco Lembranza, música gallega, en el Espacio de Arte “La Colmena”. Sus obras integran colecciones particulares en Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Portugal, Italia, Francia, Suecia y EEUU. En esta ocasión Ema expone obras en el plano cuyos temas son paisajes, boliches y retratos y por primera vez sus trabajos en volumen. En los paisajes podemos observar una marcada influencia del maestro Torres García y sus alumnos. Los retratos de conocidas figuras de las artes y “Los nadies” (expresión tomada de un texto de Eduardo Galeano) dialogan entre si. Realizados con la misma solvencia técnica son obras en las que logra captar la personalidad y esencia del personaje que retrata. A mi entender son sus pinturas “Los boliches” su obra más identitaria. En planos medios o generales retrata los personajes y la atmósfera vívida que con seguridad aprehendió en el boliche que tuvo su padre, “El Refugio”, en la década de 1940. Alguna vez expresó, en nota antes mencionada que “uno tiene que hacer un crack en la cabeza para que exista un cambio, he tratado y he hecho de pronto algunas estructuras en madera, he hecho también algunos trabajos más abstractos, pero en realidad no me siento yo”. La hora de ese “crack” llegó compartiendo horas de taller con Graziella Basso, durante las cuales comenzó a realizar estructuras que combinan hierro y maderas recicladas que podemos ver en la muestra. En el catálogo Tania Astapenco (artista plástica, ceramista, docente) dice: “Veo en las estructuras de Ema Delgado una búsqueda por encontrar la composición primeramente en el plano visual de la paleta de colores. Creo reconocer en ello a Ema y sus cuadros. Hay un respeto por la «virginidad» de los materiales, elementos que ya traen su historia propia y se ponen en juego en una unidad plástica espacial. El hierro, que viene forjado para funciones específicas utilitarias, Ema lo incorpora en el presente, resignificando su propia belleza, intentando que dialoguen y no compitan entre ellos y/o con otros materiales. Las maderas a veces ofrecen marco o sostén en esa nueva puesta en valor. También son ellas protagonistas; las ubica respetando las huellas y matices de texturas, colores, marcas, lastimaduras que traen consigo, buscando un sentido plástico visual en el conjunto.”

“Soledad” (Ema Delgado- S/F)